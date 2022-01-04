В США за сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса
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Отмечается, что это максимальное количество за один день с начала пандемии.
В общей сложности, с начала пандемии в Соединённых Штатах зарегистрировали свыше 56 млн случаев инфицирования COVID-19, более 820 тыс. человек скончались.
Ранее в Нью-Йорке зафиксировали всплеск COVID-19: число выявленных случаев заболевания возросло за неделю в четыре раза.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».