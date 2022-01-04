В США за сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса

За минувшие сутки более 1 млн случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в США в условиях распространения омикрон-штамма, следует из данных Университета Джонса Хопкинса со ссылкой на подсчёты федеральных и местных властей.

Отмечается, что это максимальное количество за один день с начала пандемии.

В общей сложности, с начала пандемии в Соединённых Штатах зарегистрировали свыше 56 млн случаев инфицирования COVID-19, более 820 тыс. человек скончались.

Ранее в Нью-Йорке зафиксировали всплеск COVID-19: число выявленных случаев заболевания возросло за неделю в четыре раза.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».