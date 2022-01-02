В Египте три человека стали жертвами непогоды
Об этом информирует ТАСС.
Официальный представитель Минздрава Египта Хусам Абдель Гаффар, сообщил, что в провинции Кафр-эш-Шейх мужчина погиб от удара током, дотронувшись до мокрых проводов.
Ещё один человек скончался в результате ДТП на скользкой дороге.
Кроме того, в Александрии один человек погиб вследствие обрушения двухэтажного дома, которое было спровоцировано непогодой.
В декабре четверо россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в египетском Шарм-эш-Шейхе.