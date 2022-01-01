Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 автомобилей

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Во Франции хулиганы сожгли 874 автомобиля в новогоднюю ночь, заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен.
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 автомобилей
  • Legion-Media

«Количество сожжённых транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами», — сообщил министр.

В 2019 году в новогоднюю ночь правонарушителями было сожжено более 1,3 тыс. автомобилей, напомнил он.

За ночь во Франции были задержаны около 440 человек, из них порядка 380 находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что более 95 тыс. полицейских и жандармов во Франции должны обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь.

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