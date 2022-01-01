Борис Джонсон пообещал увеличить выгоду от Brexit для Великобритании

Короткая ссылка
Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал 2022 году увеличить выгоду от выхода Великобритании из Евросоюза.

«Ровно год назад в этот день мы вступили в новые отношения с ЕС... Это было только начало, наша миссия с тех пор — увеличить до максимума выгоды от Brexit, чтобы мы могли процветать как современная, динамичная и независимая страна», — говорится в новогоднем обращении политика.

По его словам, после выхода из ЕС страна заменила свободное перемещение между другими государствами миграционным режимом по системе баллов и провела самую быструю кампанию по вакцинации

«В следующем году правительство пойдёт дальше и быстрее, чтобы выполнить обещания по Brexit и воспользоваться огромным потенциалом наших новых свобод», — сказал Джонсон.

Ранее Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по брекситу — соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами вступило в силу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить