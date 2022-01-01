Борис Джонсон пообещал увеличить выгоду от Brexit для Великобритании

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал 2022 году увеличить выгоду от выхода Великобритании из Евросоюза.

«Ровно год назад в этот день мы вступили в новые отношения с ЕС... Это было только начало, наша миссия с тех пор — увеличить до максимума выгоды от Brexit, чтобы мы могли процветать как современная, динамичная и независимая страна», — говорится в новогоднем обращении политика.

По его словам, после выхода из ЕС страна заменила свободное перемещение между другими государствами миграционным режимом по системе баллов и провела самую быструю кампанию по вакцинации

«В следующем году правительство пойдёт дальше и быстрее, чтобы выполнить обещания по Brexit и воспользоваться огромным потенциалом наших новых свобод», — сказал Джонсон.

Ранее Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по брекситу — соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами вступило в силу.