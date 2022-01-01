Макрон выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

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Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к жителям страны выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году.
Макрон выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году
  • Reuters
  • © John Thys

«Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус», — цитирует французского лидера РИА Новости.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения страны, омикрон-штамм является основным источником новых случаев COVID-19.

Ранее стало известно, что ношение масок на улицах Парижа с 31 декабря будет обязательным.

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