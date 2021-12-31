В Великобритании выявили почти 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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В Великобритании обновили рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки: по данным на 31 декабря, в стране выявили более 189 тыс. инфицированных.
В Великобритании выявили почти 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что за последнюю неделю число заболевших выросло на 49% в сравнении с показателями за прошлую неделю. При этом допускается, что на самом деле инфицированных может быть в три-пять раз больше.

Так, по данным Национальной статистической службы Соединённого Королевства, в период с 10 по 16 декабря коронавирусом заболели 1,4 млн британцев, а с 17 по 23 декабря — 2,3 млн.

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.

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