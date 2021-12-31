В Великобритании выявили почти 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники.
Отмечается, что за последнюю неделю число заболевших выросло на 49% в сравнении с показателями за прошлую неделю. При этом допускается, что на самом деле инфицированных может быть в три-пять раз больше.
Так, по данным Национальной статистической службы Соединённого Королевства, в период с 10 по 16 декабря коронавирусом заболели 1,4 млн британцев, а с 17 по 23 декабря — 2,3 млн.
Ранее стало известно, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.