Джонсон: высокие темпы ревакцинации позволили Британии избежать введения жёстких ограничений

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Высокие темпы ревакцинации населения от коронавируса позволили Великобритании избежать введения жёстких ограничительных мер. Об заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Джонсон: высокие темпы ревакцинации позволили Британии избежать введения жёстких ограничений
  • AP
  • © Frank Augstein

«Мы достигли своей цели, вдвое увеличив темпы бустерной вакцинации. Это стало возможным благодаря огромным усилиям всей нации», — цитирует ТАСС Джонсона.

Он добавил, что программа ревакцинации позволила стране «оставаться наиболее открытой экономикой и обществом среди крупнейших европейских стран».

29 декабря сообщалось, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.

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