Джонсон: высокие темпы ревакцинации позволили Британии избежать введения жёстких ограничений
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«Мы достигли своей цели, вдвое увеличив темпы бустерной вакцинации. Это стало возможным благодаря огромным усилиям всей нации», — цитирует ТАСС Джонсона.
Он добавил, что программа ревакцинации позволила стране «оставаться наиболее открытой экономикой и обществом среди крупнейших европейских стран».
29 декабря сообщалось, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.