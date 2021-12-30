Tesla отзывает около 475 тысяч электромобилей из-за неполадок

Американская компания Tesla отзывает порядка 475 тыс. своих электромобилей для устранения технических дефектов, которые, как уточняется, повышают риск аварий.

Как пишет Bloomberg, под отзыв попали все 356 309 машин Model 3, выпущенные в 2017—2020 годах.

Также компания отзывает 119 009 машин Model S, собранных с 2014 года, из-за дефекта в конструкции защёлки капота, который может неожиданно открыться.