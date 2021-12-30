Tesla отзывает около 475 тысяч электромобилей из-за неполадок
Американская компания Tesla отзывает порядка 475 тыс. своих электромобилей для устранения технических дефектов, которые, как уточняется, повышают риск аварий.
- Legion-Media
Как пишет Bloomberg, под отзыв попали все 356 309 машин Model 3, выпущенные в 2017—2020 годах.
Также компания отзывает 119 009 машин Model S, собранных с 2014 года, из-за дефекта в конструкции защёлки капота, который может неожиданно открыться.
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