Tesla отзывает около 475 тысяч электромобилей из-за неполадок

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Американская компания Tesla отзывает порядка 475 тыс. своих электромобилей для устранения технических дефектов, которые, как уточняется, повышают риск аварий.
Tesla отзывает около 475 тысяч электромобилей из-за неполадок
  • Legion-Media

Как пишет Bloomberg, под отзыв попали все 356 309 машин Model 3, выпущенные в 2017—2020 годах.

Также компания отзывает 119 009 машин Model S, собранных с 2014 года, из-за дефекта в конструкции защёлки капота, который может неожиданно открыться.

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