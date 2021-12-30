Всех прибывающих на Кипр временно обязали пройти тестирование на COVID-19

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В период с 4 по 15 января все прибывающие на Кипр должны пройти обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус в стране вылета, заявил глава Минздрава республики Михалис Хаджипанделас.
Всех прибывающих на Кипр временно обязали пройти тестирование на COVID-19
  • Reuters
  • © Yiannis Kourtoglou

«С 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное ПЦР-обследование на протяжении 48 часов до вылета», — цитирует министра ТАСС.

Он напомнил, что по прибытию на Кипр все пассажиры проходят ещё один тест на коронавирус вне зависимости от того, прошли ли они вакцинацию. При этом расходы на оплату процедуры несут сами пассажиры.

В августе в Минздраве республики сообщали, что полный курс прививок от коронавируса прошли около 70% взрослого населения Кипра.

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