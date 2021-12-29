Британия выделит нуждающимся странам £105 млн на борьбу с «омикроном»

Короткая ссылка
Великобритания выделит £105 млн нуждающимся странам на борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил МИД Соединённого Королевства.
Британия выделит нуждающимся странам £105 млн на борьбу с «омикроном»
  • Reuters
  • © Kevin Coombs

«Министр иностранных дел Лиз Трасс пообещала выделить до £105 млн чрезвычайной помощи от Великобритании, чтобы помочь уязвимым странам справиться со штаммом COVID-19 «омикрон», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Форин Офисе отметили, что особое внимание будет уделяться Африке.

Средства предполагается потратить на увеличение масштабов тестирования и исследование новых штаммов коронавируса.

Великобритания также подготовит экспертные бригады экстренной помощи для развёртывания в кризисных точках за рубежом.

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить