Британия выделит нуждающимся странам £105 млн на борьбу с «омикроном»
- Reuters
- © Kevin Coombs
«Министр иностранных дел Лиз Трасс пообещала выделить до £105 млн чрезвычайной помощи от Великобритании, чтобы помочь уязвимым странам справиться со штаммом COVID-19 «омикрон», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В Форин Офисе отметили, что особое внимание будет уделяться Африке.
Средства предполагается потратить на увеличение масштабов тестирования и исследование новых штаммов коронавируса.
Великобритания также подготовит экспертные бригады экстренной помощи для развёртывания в кризисных точках за рубежом.
Ранее стало известно, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.