Британия выделит нуждающимся странам £105 млн на борьбу с «омикроном»

Великобритания выделит £105 млн нуждающимся странам на борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил МИД Соединённого Королевства.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс пообещала выделить до £105 млн чрезвычайной помощи от Великобритании, чтобы помочь уязвимым странам справиться со штаммом COVID-19 «омикрон», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Форин Офисе отметили, что особое внимание будет уделяться Африке.

Средства предполагается потратить на увеличение масштабов тестирования и исследование новых штаммов коронавируса.

Великобритания также подготовит экспертные бригады экстренной помощи для развёртывания в кризисных точках за рубежом.

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.