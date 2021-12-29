Путин назвал продуктивным прошедший в Петербурге неформальный саммит СНГ

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Президент России Владимир Путин назвал продуктивным неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), который прошёл в Санкт-Петербурге во вторник, 28 декабря.

«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными, мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», — приводит ТАСС его слова.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ и встречи с Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что украинский президент Владимир Зеленский может приехать на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург, но он вряд ли это сделает.

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