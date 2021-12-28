В МИД России назвали примером воинствующей риторики возможность США ограничить импорт

Если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, ещё неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Мы отфиксировали недавно растиражированную американскими СМИ угрозу о возможных ограничениях с их стороны на поставки в Россию смартфонов, деталей для самолётов, автомобилей и другой продукции. Воспринимаем это как пример воинствующей риторики, как продолжение угроз со стороны Вашингтона», — отметил дипломат.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти США намерены рассмотреть возможность ограничить поставки в Россию ряда материалов в случае обострения ситуации на Украине.

Как сообщал Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, на встрече в администрации США чиновники обсудят «срочные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».

В частности, новые ограничительные меры могут затронуть поставки в Россию смартфонов, основных запчастей для самолётов и автомобилей, а также материалы из других секторов.