В Турции зафиксировали максимальный суточный прирост случаев COVID-19 с ноября
- Reuters
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики, в понедельник, 27 декабря, в Турции выявили 26 099 заболевших COVID-19. От последствий коронавируса умерли 157 человек.
Как отметил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, более 10% случаев инфицирования коронавирусом в стране приходится на штамм «омикрон».
В связи с этим Коджа заявил о необходимости введения бустерных доз вакцины от коронавируса.