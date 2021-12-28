В Турции зафиксировали максимальный суточный прирост случаев COVID-19 с ноября

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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции достиг максимальной отметки с 24 ноября.
В Турции зафиксировали максимальный суточный прирост случаев COVID-19 с ноября
  • Reuters
  • © Dilara Senkaya

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики, в понедельник, 27 декабря, в Турции выявили 26 099 заболевших COVID-19. От последствий коронавируса умерли 157 человек.

Как отметил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, более 10% случаев инфицирования коронавирусом в стране приходится на штамм «омикрон».

В связи с этим Коджа заявил о необходимости введения бустерных доз вакцины от коронавируса.

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