В Турции зафиксировали максимальный суточный прирост случаев COVID-19 с ноября

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции достиг максимальной отметки с 24 ноября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики, в понедельник, 27 декабря, в Турции выявили 26 099 заболевших COVID-19. От последствий коронавируса умерли 157 человек.

Как отметил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, более 10% случаев инфицирования коронавирусом в стране приходится на штамм «омикрон».

В связи с этим Коджа заявил о необходимости введения бустерных доз вакцины от коронавируса.