Матвиенко заявила, что не видит потепления в отношениях между парламентами России и США

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит перспектив и потепления в отношениях между парламентами России и США.
Матвиенко заявила, что не видит потепления в отношениях между парламентами России и США
  • AP

Она сказала, что это происходит, «несмотря на то, что интенсивно ведётся диалог между президентами США и России».

Матвиенко отметила, что, к сожалению, конгресс США является центром ястребов и русофобии.

«В этой ситуации я пока не вижу никаких перспектив или потепления нашего межпарламентского взаимодействия», — цитирует ТАСС Матвиенко.

По её словам, это говорит о том, что американские конгрессмены «не ищут пути для налаживания взаимопонимания и сотрудничества, а априори заточены на противостояние и русофобию».

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