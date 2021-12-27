Матвиенко заявила, что не видит потепления в отношениях между парламентами России и США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит перспектив и потепления в отношениях между парламентами России и США.

Она сказала, что это происходит, «несмотря на то, что интенсивно ведётся диалог между президентами США и России».

Матвиенко отметила, что, к сожалению, конгресс США является центром ястребов и русофобии.

«В этой ситуации я пока не вижу никаких перспектив или потепления нашего межпарламентского взаимодействия», — цитирует ТАСС Матвиенко.

По её словам, это говорит о том, что американские конгрессмены «не ищут пути для налаживания взаимопонимания и сотрудничества, а априори заточены на противостояние и русофобию».