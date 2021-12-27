Матвиенко заявила, что не видит потепления в отношениях между парламентами России и США
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Она сказала, что это происходит, «несмотря на то, что интенсивно ведётся диалог между президентами США и России».
Матвиенко отметила, что, к сожалению, конгресс США является центром ястребов и русофобии.
«В этой ситуации я пока не вижу никаких перспектив или потепления нашего межпарламентского взаимодействия», — цитирует ТАСС Матвиенко.
По её словам, это говорит о том, что американские конгрессмены «не ищут пути для налаживания взаимопонимания и сотрудничества, а априори заточены на противостояние и русофобию».