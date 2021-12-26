У берегов Ливии обнаружили тела 27 мигрантов

Сотрудники Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трёх человек удалось спасти. Об этом сообщили в отделении организации в Хомсе.

«В субботу вечером группа... из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе эль-Алус... Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега... извлекла и упаковала десять тел, в том числе двух женщин», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, трое мигрантов были спасены.

В ноябре сообщалось о том, что по меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции.

Как отмечается, на данной лодке мигранты хотели добраться до Великобритании.