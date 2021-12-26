Представители России и Германии обсудят ситуацию вокруг Украины в январе

Советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак намерены обсудить в январе ситуацию вокруг Украины. Об этом информирует Reuters со ссылкой на информированные источники в немецком кабмине.

«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряжённости», — приводит РИА Новости сообщение источников.

Уточняется, что стороны намерена провести личную встречу в январе будущего года, чтобы обсудить пути деэскалации.

По данным источников, в Германии нацелены на оперативную реактивацию нормандского формата с участием ФРГ, России, Франции и Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.