В Бельгии «омикрон» становится доминирующим штаммом коронавируса
«Омикрон» быстро становится доминирующим вариантом в стране», — передаёт издание заявление Лаэтема.
Биостатист Герт Моленбергс отметил, что данный штамм будет составлять 90-95% всех новых случаев инфицирования к Новому году.
Первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Бельгии 26 ноября.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.