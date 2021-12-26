В Бельгии «омикрон» становится доминирующим штаммом коронавируса

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Официальный представитель бельгийского кризисного центра по борьбе с пандемией Ив Ван Лаэтем объявил, что штамм-омикрон COVID-19 стал доминирующим в стране. Об этом пишет The Brussels Times.

«Омикрон» быстро становится доминирующим вариантом в стране», — передаёт издание заявление Лаэтема.

Биостатист Герт Моленбергс отметил, что данный штамм будет составлять 90-95% всех новых случаев инфицирования к Новому году.

Первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Бельгии 26 ноября.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.

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