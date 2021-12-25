Профессор Вэнь усомнился в эффективности тканевых масок против «омикрона»

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Профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски почти бесполезны в качестве защиты от омикрон-варианта коронавируса. Об этом информирует телеканал CNN.
Профессор Вэнь усомнился в эффективности тканевых масок против «омикрона»
  • AP
  • © Alastair Grant

«Маски из ткани — это не более чем украшение. Им нет места в свете (распространения) «омикрона», — рассказала Вэнь.

По её мнению, следует надевать трехслойную хирургическую маску.

«Вы можете носить поверх тканевую маску, но не только её одну», — подчеркнула она.

Профессор порекомендовала надевать маски и респираторы класса KN95 или N95, потому что они прочнее.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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