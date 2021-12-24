В посольстве России не получали уведомлений от Индонезии об отказе от покупки Су-35

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Российская сторона по дипломатическим каналам не получала уведомлений от Индонезии об отказе от приобретения 11 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщила посол России в Джакарте Людмила Воробьёва.
В посольстве России не получали уведомлений от Индонезии об отказе от покупки Су-35
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У нас нет официальной информации и официальных обращений от индонезийской стороны», — цитирует ТАСС Воробьёву.

Ранее начальник главного штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио заявил, что Джакарта отказывается от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям.

Он отметил, что власти Индонезии рассматривают возможность приобрести вместо Су-35 французские Rafale и американские Boeing F-15 EX.

В ноябре 2018 года официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега предупреждал об угрозе срыва сделки по Су-35 из-за американских санкций.

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