На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошёл пожар, есть пострадавшие
- Reuters
«На данный момент сообщений об эвакуации или указаний найти укрытие нет. Четыре человека могли получить травмы», — написал он в Twitter.
Три человека были отправлены бортами санавиации в больницу, ещё одного доставили в медучреждение на машине скорой помощи.
По словам Гонсалеса, первые сообщения о случившемся содержали информацию о взрыве на заводе.
Ранее сообщалось о взрыве в цехе чугунного литья на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти.