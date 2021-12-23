На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошёл пожар, есть пострадавшие

Короткая ссылка
На нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobil в Техасе произошло возгорание, несколько человек пострадали, заявил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошёл пожар, есть пострадавшие
  • Reuters

«На данный момент сообщений об эвакуации или указаний найти укрытие нет. Четыре человека могли получить травмы», — написал он в Twitter.

Три человека были отправлены бортами санавиации в больницу, ещё одного доставили в медучреждение на машине скорой помощи.

По словам Гонсалеса, первые сообщения о случившемся содержали информацию о взрыве на заводе.

Ранее сообщалось о взрыве в цехе чугунного литья на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить