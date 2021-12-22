В Британии зафиксировали 14 смертей от омикрон-штамма коронавируса

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В Великобритании зафиксировано 14 летальных случаев среди пациентов с омикрон-штаммом коронавируса.
В Британии зафиксировали 14 смертей от омикрон-штамма коронавируса
  • Reuters

Об этом в эфире Sky News сообщила заместитель министра здравоохранения королевства Джиллиан Киган.

Отмечается, что первый летальный случай был зафиксирован в Великобритании 13 декабря, передаёт ТАСС.

Также замглавы Минздрава рассказала, что в больницах находятся 129 человек, у которых подтверждён омикрон-штамм. Это в 12 раз превышает показатели за прошлую неделю.

21 декабря сообщалось, что в Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 90 629 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 11 542 143.

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