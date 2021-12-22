В Тегеране более 20 человек пострадали из-за схода поезда с путей
- © AP Photo/Hasan Sarbakhshian
Как уточнили в метрополитене города, высокоскоростной поезд, следовавший из Караджа в Тегеран, столкнулся с обычным поездом на станции Читгар и сошёл с рельсов на пятой линии метро.
По информации агентства, о воспламенениях в результате аварии не сообщалось.
برخورد دو قطار #مترو کرج - تهران— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) December 22, 2021
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В августе два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице на западе Чехии, пострадали около 50 человек.