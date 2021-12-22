В Тегеране более 20 человек пострадали из-за схода поезда с путей

В Тегеране в результате схода поезда с путей пострадали 22 человека, один находится в критическом состоянии, сообщает Tasnim.

Как уточнили в метрополитене города, высокоскоростной поезд, следовавший из Караджа в Тегеран, столкнулся с обычным поездом на станции Читгар и сошёл с рельсов на пятой линии метро.

По информации агентства, о воспламенениях в результате аварии не сообщалось.

В августе два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице на западе Чехии, пострадали около 50 человек.