В Тегеране более 20 человек пострадали из-за схода поезда с путей

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В Тегеране в результате схода поезда с путей пострадали 22 человека, один находится в критическом состоянии, сообщает Tasnim.
В Тегеране более 20 человек пострадали из-за схода поезда с путей
  • © AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Как уточнили в метрополитене города, высокоскоростной поезд, следовавший из Караджа в Тегеран, столкнулся с обычным поездом на станции Читгар и сошёл с рельсов на пятой линии метро.

По информации агентства, о воспламенениях в результате аварии не сообщалось.

В августе два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице на западе Чехии, пострадали около 50 человек. 

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