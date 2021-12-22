В Европарламенте раскритиковали «рекомендации по инклюзивному общению» для чиновников

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Ксения Калинкина
Европарламентарий от Франции Жан-Поль Гарро подверг критике «рекомендации по инклюзивному общению» для чиновников, ранее представленные комиссаром по вопросам равенства Хеленой Далли. Свою позицию депутат выразил в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В Европарламенте раскритиковали «рекомендации по инклюзивному общению» для чиновников
  • AFP
  • © SISKA GREMMELPREZ / BELGA

«Сотрудников просят заменять слова Mr/Ms, «муж/жена», «гражданин» и «европеец» на (гендерно-нейтральные. — RT) Mx, «партнёр», «человек» и «человек, проживающий в ЕС» соответственно, избегать упоминания христианских имён и слова «Рождество», а также использовать для продвижения мероприятий фотографии людей различного расового происхождения», — напомнил он.

По мнению Гарро, предложенные Далли рекомендации могут быть истолкованы как «форма общественного ревизионизма, оспаривающая тот образ, которому соответствует большинство европейцев».

В связи с этим депутат решил узнать мнение Еврокомиссии о том, способствуют ли эти нововведения всеобщему равенству на территории ЕС.

«Придерживается ли ЕК мнения, что Рождество больше не должно быть частью нашего культурного наследия и европейского образа жизни?» — также поинтересовался Гарро.

В конце октября Далли представила проект рекомендаций по общению между чиновниками при исполнении ими своих служебных обязанностей. Среди прочего документ предлагал отказаться от обращения «дамы и господа» в пользу более нейтрального «дорогие коллеги». Кроме того, авторы документа посчитали неоднозначным выражение «колонизация Марса». По их мнению, вариант «отправка на Марс человеческих существ» был бы более подходящим. Также недостаточно соответствующим современным реалиям они посчитали слово «Рождество», которое предложили заменить нейтральным словосочетанием «праздничные дни». 

После публикаций ряда СМИ содержание документа вызвало широкий общественный резонанс. На этом фоне Далли сообщила в Twitter, что в скором времени рекомендации будут доработаны.

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