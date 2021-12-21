В Турции возобновилось движение через Босфор после аварии танкера

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Движение судов через пролив Босфор, приостановленное из-за аварии танкера, возобновилось.
В Турции возобновилось движение через Босфор после аварии танкера
  • РИА Новости

«Аварийный танкер отбуксирован в безопасное место, движение через Босфор возобновилось», — приводит РИА Новости сообщение управления береговой охраны Турции.

Ранее ведомство сообщило, что из-за поломки танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло, движение судов по Босфору было приостановлено.

К месту происшествия были направлены буксиры.

В конце ноября движение по Босфору было перекрыто в обоих направлениях из-за непогоды.

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