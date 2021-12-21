Компанию экс-ведущей RT Аниссы Науэй пришлось зарегистрировать в США как иноагента

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Независимую компанию бывшей ведущей RT Аниссы Науэй Maffick LLC пришлось зарегистрировать в США в качестве иностранного агента.

Адвокаты Maffick LLС пришли к заключению, что это неизбежно, поскольку американский «закон о регистрации иностранных агентов (FARA) может трактоваться очень широко».

Maffick LLC является независимой американской компанией, производящей контент для соцсетей. Она принадлежит единолично Аниссе Науэй.

При этом компания Meta сопровождает весь контент компании в Facebook и Instagram маркировкой «СМИ, контролируемое государством».

В связи с этим в Maffick рассматривают возможность подачи иска к Meta в суд штата Калифорния.

У аккаунтов Maffick 9,8 млн подписчиков в Facebook, Instagram, Twitter. За 2021 год её контент набрал 1,5 млрд просмотров и 98 млн комментариев, лайков, репостов пользователей.

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