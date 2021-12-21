Посольство: информация о пострадавших из-за тайфуна на Филиппинах россиянах не поступала

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Пресс-атташе российского посольства в Маниле Нина Пракапович в эфире канала «Россия 24» сообщила, что информации о пострадавших при тайфуне на Филиппинах россиянах пока не поступало.
Посольство: информация о пострадавших из-за тайфуна на Филиппинах россиянах не поступала
  • Reuters
  • © Philippine Coast Guard

«К настоящему времени в посольство не поступала информация о жертвах среди российских граждан. Находимся в постоянном контакте с нашим координатором соотечественников в Себу, а также почётным консулом России на Филиппинах Арми Лопес Гарсией», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что ситуация в центральных районах страны остаётся сложной, на островах до сих пор нет воды, электричества, связи.

Посольство продолжает мониторить обстановку.

По последним данным, на Филиппинах число погибших в результате мощного тайфуна Rai выросло до 375. 

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