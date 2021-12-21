Контактирующий с Байденом сотрудник Белого дома заразился коронавирусом

Контактировавший 17 декабря с президентом США Джо Байденом сотрудник администрации заразился коронавирусом, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

«Утром в понедельник сотрудник среднего звена... сдал положительный тест на COVID-19. Тремя днями ранее, в пятницу, этот сотрудник провёл примерно 30 минут на борту номер один вблизи президента», — приводит её слова РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американский лидер в последний раз сдавал тест на коронавирус 19 и 20 декабря — оба были отрицательными.

По словам Псаки, Байден не будет уходить на изоляцию, так прошёл полный курс вакцинации.

Ранее в медрегуляторе США сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в стране.