Контактирующий с Байденом сотрудник Белого дома заразился коронавирусом
- Reuters
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«Утром в понедельник сотрудник среднего звена... сдал положительный тест на COVID-19. Тремя днями ранее, в пятницу, этот сотрудник провёл примерно 30 минут на борту номер один вблизи президента», — приводит её слова РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американский лидер в последний раз сдавал тест на коронавирус 19 и 20 декабря — оба были отрицательными.
По словам Псаки, Байден не будет уходить на изоляцию, так прошёл полный курс вакцинации.
Ранее в медрегуляторе США сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в стране.