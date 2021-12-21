Власти Нью-Йорка сообщили о приросте случаев COVID-19 в штате

В Нью-Йорке зафиксировали всплеск COVID-19 — число выявленных случаев заболевания возросло за неделю в четыре раза, заявила губернатор штата Кэти Хокул.

«Вчера мы побили очередной рекорд с 23 391 случаем. У нас было около 6 тыс. выявленных случаев в прошлое воскресенье и около 23 тыс. в этот понедельник. Это очень резкий всплеск», — приводит её слова РИА Новости.

При этом в других штатах поступает информация о том, что такие показатели снижаются так же резко, как и возрастают. Хокул выразила надежду на аналогичный исход для Нью-Йорка.

По данным американского медрегулятора, новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в США.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний констатировали увеличение случаев инфицирования «омикроном» в шесть раз за неделю.