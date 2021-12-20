Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с последствиями тайфуна

Российский лидер Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями тайфуна в стране.

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших».

По последним данным, жертвами тайфуна на Филиппинах стали 208 человек.