Главный инфекционист США спрогнозировал сложные недели в стране из-за «омикрона»

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал сложные недели в США из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Мы увидим значительную нагрузку на больничную систему в ряде регионов страны, особенно в тех областях, где низкие показатели вакцинации... Это будут сложные несколько недель», — сказал он.

Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что штамм коронавируса «омикрон» скоро начнёт распространяться в США намного быстрее.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.