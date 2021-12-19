Штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в Ирландии

В Минздраве Ирландии заявили, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стал доминирующим в стране.

«Для того чтобы стать доминирующим в Ирландии, штамму «омикрон» коронавируса понадобилось всего две недели, что лишь показывает, насколько высоко быстро передаётся этот вариант», — приводит ведомство заявление главного санврача Ирландии Тони Холохэна.

По данным Центра наблюдения за охраной здоровья страны, по состоянию на 19 декабря в Ирландии выявили 5124 случая коронавируса.

Отмечается, что около 52% заболевших инфицированы штаммом омикрон.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, новый штамм COVID-19 выявили уже в 89 странах мира.

В организации подчеркнули, что штамм распространяется значительно быстрее варианта «дельта».