Минздрав Израиля рекомендовал запретить поездки в США и Турцию

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Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало правительству внести в список стран, посещение которых запрещено для израильтян из-за высокого риска распространения коронавируса, США, Турцию, Бельгию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию.
Минздрав Израиля рекомендовал запретить поездки в США и Турцию
  • AP

«Комиссия Министерства здравоохранения по классификации стран с опасностью заражения коронавирусом рекомендовала правительству Израиля объявить «красными» следующие страны: Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Они будут признаны «красными» с полуночи 22 декабря при условии утверждения комиссией кнессета по законодательству», — приводит ТАСС сообщение МИД Израиля.

Отмечается, что это предложение обсуждалось на еженедельном заседании кабинета министров.

15 декабря Минздрав Израиля добавил к уже находившимся в списке «красных» по угрозе распространения коронавируса 50 странам Африки, Великобритании и Дании семь государств: Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и Объединённые Арабские Эмираты. 

Ранее власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 29 декабря и сохранили ограничения на выезд из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

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