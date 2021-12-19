В Нью-Йорке один человек погиб в результате ночной перестрелки

В результате ночной перестрелки в Нью-Йорке погиб один человек, ещё один получил серьёзное ранение. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что приблизительно в одинаковое время на двух разных улицах Нью-Йорка произошла стрельба.

В результате одной из них на месте инцидента скончался мужчина, получивший огнестрельное ранение в голову. Предполагаемый убийца задержан.

Спустя несколько часов произошла ещё одна перестрелка, в ходе которой мужчина получил несколько выстрелов в грудь. Впоследствии он был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

В ноябре в американском штате Южная Дакота в результате стрельбы погибли два человека, ещё трое получили ранения.