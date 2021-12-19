Bloomberg: Байдена обвинили в «слишком мягкой» позиции по России

От американского лидера Джо Байдена в США ожидали «более жёсткой линии против России». Об этом пишет Bloomberg.

«Президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — передаёт РИА Новости выдержку из материала.

В статье отмечается, что от Байдена ожидали «более жёсткой линии» в отношении России, особенно в вопросах касательно газопровода «Северный поток — 2».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что следующее правительство ФРГ займет более жёсткую позицию по отношению к «Северному потоку — 2». Подробнее о том, как различные силы в США и Европе пытаются повлиять на судьбу проекта «Северный поток — 2» — в материале RT.