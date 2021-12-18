Ирак перевезёт беженцев с границы Литвы и Белоруссии в Вильнюс

Короткая ссылка
Иракские дипломаты договорились с властями Литвы о переселении граждан, находящихся на литовско-белорусской границе, в общежития в Вильнюсе.
Ирак перевезёт беженцев с границы Литвы и Белоруссии в Вильнюс
  • AP

«Делегация договорилась с литовской стороной о переносе лагерей на границе в общежития в столице. В них будут обеспечены все первостепенные предметы быта», — приводит РИА Новости заявление иракского Министерства миграции и перемещенных лиц.

Кроме того, дипломаты договорились об увеличении финансирования для желающих вернуться в Ирак с €300 до €1 тыс. на каждого человека.

Ранее представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф сообщил об эвакуации из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов.

На вывозных рейсах на родину добровольно вернулись 3556 беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить