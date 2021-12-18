Ирак перевезёт беженцев с границы Литвы и Белоруссии в Вильнюс

Иракские дипломаты договорились с властями Литвы о переселении граждан, находящихся на литовско-белорусской границе, в общежития в Вильнюсе.

«Делегация договорилась с литовской стороной о переносе лагерей на границе в общежития в столице. В них будут обеспечены все первостепенные предметы быта», — приводит РИА Новости заявление иракского Министерства миграции и перемещенных лиц.

Кроме того, дипломаты договорились об увеличении финансирования для желающих вернуться в Ирак с €300 до €1 тыс. на каждого человека.

Ранее представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф сообщил об эвакуации из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов.

На вывозных рейсах на родину добровольно вернулись 3556 беженцев.