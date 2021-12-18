Ирак перевезёт беженцев с границы Литвы и Белоруссии в Вильнюс
- AP
«Делегация договорилась с литовской стороной о переносе лагерей на границе в общежития в столице. В них будут обеспечены все первостепенные предметы быта», — приводит РИА Новости заявление иракского Министерства миграции и перемещенных лиц.
Кроме того, дипломаты договорились об увеличении финансирования для желающих вернуться в Ирак с €300 до €1 тыс. на каждого человека.
Ранее представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф сообщил об эвакуации из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов.
На вывозных рейсах на родину добровольно вернулись 3556 беженцев.