Зеленский и Джонсон заявили о важности продолжения диалога с Россией
«Лидеры согласились с ценностью продолжения диалога, в том числе с Россией, и условились поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения Минских соглашений всеми сторонами», — приводит ТАСС заявление канцелярии главы британского правительства.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы снижения зависимости Украины и европейских стран от российского газа, а также развития зелёных и диверсифицированных источников энергии.
Ранее стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.