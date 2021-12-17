Зеленский и Джонсон заявили о важности продолжения диалога с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров отметили важность продолжения диалога с Россией.

«Лидеры согласились с ценностью продолжения диалога, в том числе с Россией, и условились поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения Минских соглашений всеми сторонами», — приводит ТАСС заявление канцелярии главы британского правительства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы снижения зависимости Украины и европейских стран от российского газа, а также развития зелёных и диверсифицированных источников энергии.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

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