Зеленский и Джонсон заявили о важности продолжения диалога с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров отметили важность продолжения диалога с Россией.

«Лидеры согласились с ценностью продолжения диалога, в том числе с Россией, и условились поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения Минских соглашений всеми сторонами», — приводит ТАСС заявление канцелярии главы британского правительства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы снижения зависимости Украины и европейских стран от российского газа, а также развития зелёных и диверсифицированных источников энергии.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.