Премьер-министр Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке

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Японский премьер Фумио Кисида выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в многоквартирном доме в Осаке.
Премьер-министр Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке
  • Reuters

«Возношу молитвы о погибших при пожаре в Осаке. А также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым», — цитирует политика РИА Новости.

Кисида заявил о необходимости разобраться в причинах случившегося и сделать всё для предотвращения подобных ЧП в будущем.

Информация о пожаре в Осаке поступила утром 17 декабря.

Возгорание произошло на четвёртом этаже восьмиэтажного многоквартирного дома, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала Осака.

По данным Kyodo, число жертв пожара возросло до 19.

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