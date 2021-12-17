Премьер-министр Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке
- Reuters
«Возношу молитвы о погибших при пожаре в Осаке. А также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым», — цитирует политика РИА Новости.
Кисида заявил о необходимости разобраться в причинах случившегося и сделать всё для предотвращения подобных ЧП в будущем.
Информация о пожаре в Осаке поступила утром 17 декабря.
Возгорание произошло на четвёртом этаже восьмиэтажного многоквартирного дома, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала Осака.
По данным Kyodo, число жертв пожара возросло до 19.