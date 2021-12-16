F-16 Израиля нанесли удар восемью ракетами в районе аэропорта Дамаска

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что истребители F-16 ВВС Израиля в четверг нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска.

«16 декабря с 01:51 до 01:59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск», — приводит РИА Новости его слова.

Кулить отметил, что ПВО Сирии из комплекса «Панцирь-С» уничтожили семь из восьми ракет, выпущенных истребителями.

В результате авиаудара повреждён склад материального имущества, погиб один человек.