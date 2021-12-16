Захарова назвала неадекватным поведение Киева в отношении ситуации в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Киев демонстрирует неадекватное поведение в отношении сложившейся ситуации в Донбассе.
Захарова назвала неадекватным поведение Киева в отношении ситуации в Донбассе
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Поставки вооружений на Украину, контракты многомиллионные, кредиты, инструкторы, которые туда направляются, и абсолютно неадекватное поведение киевского режима в отношении ситуации в Донбассе», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Путин подчеркнул, что это происходит при попустительстве ряда западных стран.

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