Захарова назвала неадекватным поведение Киева в отношении ситуации в Донбассе
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- РИА Новости
«Поставки вооружений на Украину, контракты многомиллионные, кредиты, инструкторы, которые туда направляются, и абсолютно неадекватное поведение киевского режима в отношении ситуации в Донбассе», — цитирует российского дипломата РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.
Путин подчеркнул, что это происходит при попустительстве ряда западных стран.