Захарова назвала неадекватным поведение Киева в отношении ситуации в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Киев демонстрирует неадекватное поведение в отношении сложившейся ситуации в Донбассе.

«Поставки вооружений на Украину, контракты многомиллионные, кредиты, инструкторы, которые туда направляются, и абсолютно неадекватное поведение киевского режима в отношении ситуации в Донбассе», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Путин подчеркнул, что это происходит при попустительстве ряда западных стран.