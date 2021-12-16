Матвиенко: интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть RT DE

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть телеканал RT DE.

Она отметила, что Russia Today «расширяет горизонты своей информационной деятельности, несмотря на колоссальное давление Запада, на определённые ограничения», потому что телеканал востребован в мире.

«Я думаю, очень хорошо, что Russia Today будет ещё и на немецком языке — большая аудитория в мире немецкоговорящих людей. Они смогут слышать другую информацию, смогут слышать и сопоставлять разные точки зрения», — сказала Матвиенко.

Она приветствовала тот факт, что Russia Today несёт по миру правду и объективную информацию, борется с фейками, даёт право всем людям высказаться. По словам Матвиенко, это и есть свобода слова, когда каждый гражданин может выбрать ту информацию, которой он интересуется.

«Интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть Russia Today», — отметила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ.