Телеканал RT DE на немецком начинает вещание

RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. В прямом эфире RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

«Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, ещё не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем всё, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией — Германию, Австрию и Швейцарию.

В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche («Неделя Фасбендера») с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus («Картофельное пюре») с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу и документальные фильмы. Ранее к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.

«Мы видим, как растёт интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри», — сказала руководитель RT DE Динара Токтосунова.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории «Новости и политика», опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данные Tubular Labs).

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе «Шпионаж и прочая разведывательная деятельность». На тот момент глава Бундестага, Вольфганг Шойбле, сказал: «С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями». Rheinische Post: «Медийная мощь России в Германии растёт. Согласно оценке, проведённой экспертом по Восточной Европе Сюзанной Шпан, RT DE обогнал в начале ноября Deutsche Welle по числу подписчиков на Facebook».

В августе 2021 года RT получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на «информацию и анализ немецких властей». В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за «нарушения правил сообщества». При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ (данные Tubular Labs).