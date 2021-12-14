Лавров прокомментировал возможность переноса выборов в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ» прокомментировал возможность переноса выборов в Ливии с 24 декабря на другую дату.

«Была назначена дата — 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр отметил, что для российской стороны приоритетом является «не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов».

«Таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались. Скажу честно и открыто, что с этой точки зрения, даже если будет небольшая задержка или перенос сроков, не вижу в этом большой беды», — отметил Лавров.

Ранее СМИ сообщали, что Высший государственный совет Ливии предложил отложить запланированные на 24 декабря президентские выборы до февраля.