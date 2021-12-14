В Алжире выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса

Минздрав Алжира объявил о регистрации первого случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в стране.

«Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявлен у иностранца, прибывшего в аэропорт столицы Алжир 10 декабря», — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН выразил мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет актуальности с точки зрения вакцинации людей.