В Китае зафиксировали второй случай омикрон-штамма коронавируса

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В Китае выявили второй в стране случай варианта коронавируса «омикрон». Об этом пишет Associated Press.
В Китае зафиксировали второй случай омикрон-штамма коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что 67-летний мужчина вернулся из-за границы 27 ноября и провёл две недели на карантине. Его тесты на COVID-19 были отрицательными.

В субботу, 11 декабря, он вылетел в Гуанчжоу, где вновь оказался на карантине. Проведённый плановый тест на коронавирус оказался положительным. Позднее стало известно, что мужчина инфицирован омикрон-штаммом.

Ранее в материковой части Китая зафиксировали первый случай штамма «омикрон» коронавирусной инфекции у человека, который прибыл из-за границы.

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