В Китае зафиксировали второй случай омикрон-штамма коронавируса
- Reuters
Отмечается, что 67-летний мужчина вернулся из-за границы 27 ноября и провёл две недели на карантине. Его тесты на COVID-19 были отрицательными.
В субботу, 11 декабря, он вылетел в Гуанчжоу, где вновь оказался на карантине. Проведённый плановый тест на коронавирус оказался положительным. Позднее стало известно, что мужчина инфицирован омикрон-штаммом.
Ранее в материковой части Китая зафиксировали первый случай штамма «омикрон» коронавирусной инфекции у человека, который прибыл из-за границы.