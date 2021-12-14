В Китае зафиксировали второй случай омикрон-штамма коронавируса

В Китае выявили второй в стране случай варианта коронавируса «омикрон». Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что 67-летний мужчина вернулся из-за границы 27 ноября и провёл две недели на карантине. Его тесты на COVID-19 были отрицательными.

В субботу, 11 декабря, он вылетел в Гуанчжоу, где вновь оказался на карантине. Проведённый плановый тест на коронавирус оказался положительным. Позднее стало известно, что мужчина инфицирован омикрон-штаммом.

Ранее в материковой части Китая зафиксировали первый случай штамма «омикрон» коронавирусной инфекции у человека, который прибыл из-за границы.