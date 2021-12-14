На Гаити объявили трёхдневный траур после гибели людей из-за взрыва цистерны с топливом

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трёхдневный траур в стране после взрыва цистерны с горючим, в результате которого погибли десятки человек.

Соответствующее объявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Трёхдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память о жертвах этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ», — написал он.

Премьер добавил, что в городе Кап-Аитьен будут развёрнуты полевые госпитали для оказания необходимой помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что не менее 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.