На Гаити объявили трёхдневный траур после гибели людей из-за взрыва цистерны с топливом
- Reuters
Соответствующее объявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Трёхдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память о жертвах этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ», — написал он.
Премьер добавил, что в городе Кап-Аитьен будут развёрнуты полевые госпитали для оказания необходимой помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что не менее 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.