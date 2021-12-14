Bloomberg: ЕС планирует отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

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Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам природного газа после 2049 года, пишет Bloomberg.
Bloomberg: ЕС планирует отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года
  • Reuters

По данным агентства, ЕС примет такие меры «в рамках радикальной перестройки своих энергетических рынков» после того, как перейдёт на зелёную энергетику.

Также Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности поставок в связи с возникшим в 2021 году дефицитом и рекордно высокими ценами на сырьё.

Агентство уточняет, что планы по отказу от долгосрочных контрактов расходятся с позицией России.

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов 14 декабря выросли на 5% и впервые с начала октября превышают $1,4 тыс. за 1 тыс. кубометров.

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