Bloomberg: ЕС планирует отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года
- Reuters
По данным агентства, ЕС примет такие меры «в рамках радикальной перестройки своих энергетических рынков» после того, как перейдёт на зелёную энергетику.
Также Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности поставок в связи с возникшим в 2021 году дефицитом и рекордно высокими ценами на сырьё.
Агентство уточняет, что планы по отказу от долгосрочных контрактов расходятся с позицией России.
Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов 14 декабря выросли на 5% и впервые с начала октября превышают $1,4 тыс. за 1 тыс. кубометров.