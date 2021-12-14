Bloomberg: ЕС планирует отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам природного газа после 2049 года, пишет Bloomberg.

По данным агентства, ЕС примет такие меры «в рамках радикальной перестройки своих энергетических рынков» после того, как перейдёт на зелёную энергетику.

Также Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности поставок в связи с возникшим в 2021 году дефицитом и рекордно высокими ценами на сырьё.

Агентство уточняет, что планы по отказу от долгосрочных контрактов расходятся с позицией России.

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов 14 декабря выросли на 5% и впервые с начала октября превышают $1,4 тыс. за 1 тыс. кубометров.