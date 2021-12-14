В МИД Ирана прокомментировали визит премьера Израиля в ОАЭ
- Reuters
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Соответствующая информация представлена на сайте иранского правительства.
«Хатибзаде высказал замечания по поводу визита премьер-министра Израиля в ОАЭ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, подобные действия «подрывают безопасность региона и предпринимаются против интересов исламской уммы, людей региона и арабских стран».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля 12 декабря отправится с первым официальным визитом в ОАЭ.