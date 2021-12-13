Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Ирана

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амир Аболлахианом.
Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Ирана
  • AP

Отмечается, что стороны уделили особое внимание ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе в связи с возобновлением переговорного процесса в Вене.

«Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление ядерной сделки в её изначальной, сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее министры иностранных дел стран — участниц G7 призвали Иран заключить соглашение по СВПД.

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