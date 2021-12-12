Папа Римский: ситуация на Украине должна быть решена мирным путём

Папа Римский Франциск призвал разрешить ситуацию на Украине при помощи международного диалога.

«Я бы хотел заверить в молитвах за дорогую Украину, за все её церкви и религиозные общины и за весь её народ, чтобы нынешние трения были разрешены путём серьёзного международного диалога, а не посредством оружия», — цитирует РИА Новости традиционное обращение понтифика из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Он пожелал, чтобы это Рождество принесло Украине мир.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию в стране, в частности на востоке Украины.