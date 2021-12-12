Землетрясение магнитудой 5 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5 произошло в восточной части японского острова Хонсю, сообщает Национальное метеорологическое управление страны.
- AP
Отмечается, что эпицентр стихии находился в префектуре Ибараки.
Очаг залегал на глубине примерно 50 км.
1 декабря сейсмологи зарегистрировали у побережья Японии три землетрясения магнитудой 5,0, 4,9 и 4,6 соответственно.
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